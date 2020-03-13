Правительство Германии окажет "многомиллиардную" помощь предприятиям

При этом отмечается, что ранее Шольц заявил в эфире телеканала ZDF, что правительству не придется выбирать, каким предприятиям оказать помощь в первую очередь, поскольку денег, по его словам, "достаточно". "Мы можем помочь всем (предприятиям)", - подчеркнул Шольц.