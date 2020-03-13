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Правительство Германии окажет "многомиллиардную" помощь предприятиям
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РИА Новости

Правительство Германии окажет "многомиллиардную" помощь предприятиям

14:51 13.03.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАвтомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
Сообщается, что глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер намерены представить соответствующий план в пятницу на пресс-конференции. Помимо прочих мер, предполагается отсрочивание налогов.
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При этом отмечается, что ранее Шольц заявил в эфире телеканала ZDF, что правительству не придется выбирать, каким предприятиям оказать помощь в первую очередь, поскольку денег, по его словам, "достаточно". "Мы можем помочь всем (предприятиям)", - подчеркнул Шольц.
Альтмайер, как сообщается, подготовил трехступенчатый план, третий этап которого предусматривает масштабную программу стимулирования экономики на случай, если из-за прерывания цепочки поставок предприятиям придется прекратить производство.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения в 118 странах, более 4,6 тысячи человек скончались.
В Европе наиболее напряженная ситуация складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения фиксируются уже практически на всей территории Евросоюза. Власти ЕС в ежедневном режиме анализируют ситуацию и концентрируют усилия на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение внутреннего европейского рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследования и разработка вакцины, а также минимизация негативных экономических последствий. Власти стран-членов Евросоюза вводят собственные дополнительные меры, закрывая школы и массово отменяя визиты, спортивные соревнования и культурные мероприятия.
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Коронавирус Covid-19Олаф ШольцМинфин ФРГПетер АльтмайерВОЗЕвросоюзГерманияЕвропаВ мире
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