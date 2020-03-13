Руденя: в Верхневолжье создадут логистический комплекс для "АвтоВАЗа"

Губернатор Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО "Лада-Имидж" Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО "Торговая компания "АЛЬФА"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя во время встречи с генеральным директором АО "Лада-Имидж" Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО "Торговая компания "АЛЬФА"

ТВЕРЬ, 13 мар – РИА Новости. Крупный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса для концерна " Крупный инвестиционный проект по созданию логистического комплекса для концерна " АвтоВАЗ " с общим объемом вложений более 1,2 миллиарда рублей планируется реализовать на территории Тверской области , сообщает пресс-служба областного правительства .

Перспективы реализации проекта обсудил губернатор области Игорь Руденя с генеральным директором АО "Лада-Имидж" Алексеем Тихомировым и генеральным директором АО "Торговая компания "АЛЬФА" Романом Хабаровым.

"Для нас создание логистического комплекса - это возможность получения новых рабочих мест во внебюджетной сфере и развития экономики", - сказал глава региона.

Торговая компания "АЛЬФА" планирует до 2021 года построить логистический комплекс по хранению автомобильных запасных частей на территории индустриального парка "Раслово" в районе деревни Лебедево Калининского района. В состав комплекса войдут склады для хранения запасных частей для автомобилей марки "LADA" и автомобилей других марок. Площадь комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Он станет опорным для развития логистики запасных частей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также для смежных кластеров на Урале и в Поволжье.

Налоговые отчисления в бюджет с 2021 до 2025 года составят свыше 474 миллионов рублей. Планируется создать почти 170 новых рабочих мест.

В следующем году в рамках второй очереди проекта планируется приступить к строительству второго склада на 25 тысяч квадратных метров. при участии 7-10 ключевых партнеров АО "АвтоВАЗ", а также создание центра IT-компетенций.

Область со своей стороны выделила из бюджета средства на развитие промышленной площадки "Раслово", в том числе на подключение логистического комплекса к инженерной инфраструктуре.