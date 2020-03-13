Крым может сократить число иностранных делегаций из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Крым может сократить число принимаемых иностранных делегаций из-за угрозы распространения в мире коронавирусной инфекции, при этом международные контакты будут по-прежнему поддерживаться, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Если будут рекомендации, то поездки в Крым, возможно, будут на некоторое время прекращены. При этом налаженные контакты мы будем продолжать. Мы находимся в постоянном контакте, диалоге и динамике. Сегодня достаточно средств, чтобы поддерживать это общение и обмен информацией. Одно из них – совместные видеоконференции", - сказал Гемпель.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.