Крым может сократить число иностранных делегаций из-за коронавируса

"Если будут рекомендации, то поездки в Крым, возможно, будут на некоторое время прекращены. При этом налаженные контакты мы будем продолжать. Мы находимся в постоянном контакте, диалоге и динамике. Сегодня достаточно средств, чтобы поддерживать это общение и обмен информацией. Одно из них – совместные видеоконференции", - сказал Гемпель.