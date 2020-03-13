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Крым может сократить число иностранных делегаций из-за коронавируса
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РИА Новости

Крым может сократить число иностранных делегаций из-за коронавируса

14:48 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Крым может сократить число принимаемых иностранных делегаций из-за угрозы распространения в мире коронавирусной инфекции, при этом международные контакты будут по-прежнему поддерживаться, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Если будут рекомендации, то поездки в Крым, возможно, будут на некоторое время прекращены. При этом налаженные контакты мы будем продолжать. Мы находимся в постоянном контакте, диалоге и динамике. Сегодня достаточно средств, чтобы поддерживать это общение и обмен информацией. Одно из них – совместные видеоконференции", - сказал Гемпель.
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