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Спасатели в Москве по громкой связи оповещают людей о сильном ветре
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РИА Новости

Спасатели в Москве по громкой связи оповещают людей о сильном ветре

14:48 13.03.2020 (обновлено: 14:57 13.03.2020)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские спасатели с помощью громкой связи предупреждают о сильном ветре жителей и гостей столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главного управления МЧС.
Ранее главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"Информирование осуществляется с помощью мобильных средств громкоговорящей связи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работа спасателей в целях предотвращения несчастных случаев на территории города осуществляется более чем на 140 маршрутах.
"Всего в данных мероприятиях задействовано порядка 500 человек личного состава и более 100 единиц техники", - добавил представитель ведомства.
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