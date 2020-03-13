Спасатели в Москве по громкой связи оповещают людей о сильном ветре

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские спасатели с помощью громкой связи предупреждают о сильном ветре жителей и гостей столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главного управления МЧС.

Ранее главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Информирование осуществляется с помощью мобильных средств громкоговорящей связи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа спасателей в целях предотвращения несчастных случаев на территории города осуществляется более чем на 140 маршрутах.