В Уфе опровергли сообщения о подозрении коронавируса у школьницы

УФА, 13 мар - РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы №4 Главный врач инфекционной больницы №4 Уфы Радик Галимов опроверг сообщения в СМИ о госпитализации 14-летней школьницы из уфимской гимназии с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее ресурс Bash.news сообщал, что из уфимской гимназии с подозрением на коронавирус госпитализировали школьницу, недавно вернувшуюся из Франции

"Провели опрос среди сотрудников, все проверили, информацию про девочку не подтверждаем", - сказал Галимов журналистам.

Он отметил, что в настоящее время в интернете появляется много фейковых сообщений о массовом заболевании коронавирусом среди жителей региона и призвал не верить им.