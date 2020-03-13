В Уфе опровергли сообщения о подозрении коронавируса у школьницы

УФА, 13 мар - РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы №4 Уфы Радик Галимов опроверг сообщения в СМИ о госпитализации 14-летней школьницы из уфимской гимназии с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"Провели опрос среди сотрудников, все проверили, информацию про девочку не подтверждаем", - сказал Галимов журналистам.
Он отметил, что в настоящее время в интернете появляется много фейковых сообщений о массовом заболевании коронавирусом среди жителей региона и призвал не верить им.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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