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В Уфе опровергли сообщения о подозрении коронавируса у школьницы
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РИА Новости

В Уфе опровергли сообщения о подозрении коронавируса у школьницы

14:47 13.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара
Сотрудница медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
УФА, 13 мар - РИА Новости. Главный врач инфекционной больницы №4 Уфы Радик Галимов опроверг сообщения в СМИ о госпитализации 14-летней школьницы из уфимской гимназии с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Ранее ресурс Bash.news сообщал, что из уфимской гимназии с подозрением на коронавирус госпитализировали школьницу, недавно вернувшуюся из Франции.
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"Провели опрос среди сотрудников, все проверили, информацию про девочку не подтверждаем", - сказал Галимов журналистам.
Он отметил, что в настоящее время в интернете появляется много фейковых сообщений о массовом заболевании коронавирусом среди жителей региона и призвал не верить им.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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