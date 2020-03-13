Министра экономики Латвии лишили доступа к гостайне

РИГА, 13 мар – РИА Новости. Министру экономики Латвии Ральфу Немиро (KPV.LV) аннулировали доступ к государственной тайне, он уйдет в отставку, сообщил журналистам премьер республики Кришьянис Кариньш.
Немиро стал министром экономики 23 января 2019 года, когда сейм утвердил состав кабинета министров под руководством Кариньша.
24 февраля, 14:47Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы
"Получил от бюро по защите конституции (контрразведка) информацию об аннулировании доступа к гостайне для Ральфа Немиро. Он уйдет в отставку. Поэтому партия KPV LV призвана выдвинуть нового кандидата", - сказал премьер.
Латвийское агентство LETA передает, что по словам Кариньша, причины аннуляции ему не известны, и "для него это было неожиданностью". Лидер KPV LV Атис Закатистов заявил агентству, что и для него это новость. Он напомнил, что в четверг в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, а развал правительства еще больше осложнил бы ситуацию, поэтому KPV LV до 16 марта выдвинет нового кандидата в министры. "Премьер-министр попросил, чтобы мы выдвинули кандидата, так что ответ дадим в понедельник", - сообщил Закатистов агентству.
Из-за чрезвычайного положения в стране под запрет попали все массовые акции с участием более 200 человек. До 14 апреля закрываются все учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, и не контактировали с зараженными.
По данным директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрия Перевощикова, в республике в пятницу число инфицированных коронавирусом достигло 17 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
12 марта, 18:31В Латвии из-за коронавируса объявили чрезвычайное положение