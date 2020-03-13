Министра экономики Латвии лишили доступа к гостайне

РИГА, 13 мар – РИА Новости. Министру экономики Министру экономики Латвии Ральфу Немиро (KPV.LV) аннулировали доступ к государственной тайне, он уйдет в отставку, сообщил журналистам премьер республики Кришьянис Кариньш.

Немиро стал министром экономики 23 января 2019 года, когда сейм утвердил состав кабинета министров под руководством Кариньша.

"Получил от бюро по защите конституции (контрразведка) информацию об аннулировании доступа к гостайне для Ральфа Немиро. Он уйдет в отставку. Поэтому партия KPV LV призвана выдвинуть нового кандидата", - сказал премьер.

Латвийское агентство LETA передает, что по словам Кариньша, причины аннуляции ему не известны, и "для него это было неожиданностью". Лидер KPV LV Атис Закатистов заявил агентству, что и для него это новость. Он напомнил, что в четверг в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса , а развал правительства еще больше осложнил бы ситуацию, поэтому KPV LV до 16 марта выдвинет нового кандидата в министры. "Премьер-министр попросил, чтобы мы выдвинули кандидата, так что ответ дадим в понедельник", - сообщил Закатистов агентству.

Из-за чрезвычайного положения в стране под запрет попали все массовые акции с участием более 200 человек. До 14 апреля закрываются все учебные заведения, посещать детсады могут только те дети, родители которых смогут подтвердить, что ни они, ни дети не были в странах, где распространился коронавирус, и не контактировали с зараженными.

По данным директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Юрия Перевощикова, в республике в пятницу число инфицированных коронавирусом достигло 17 человек.