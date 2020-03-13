Чехия закроет границы для иностранцев из-за риска коронавируса

ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение о запрете с понедельника въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
"Правительство сегодня решило ужесточить меры в борьбе с расширением коронавируса. С 00.00. (02.00 мск) понедельника в республику запрещен въезд всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии. Кроме того, правительство запретило всем нашим гражданам выезд за пределы республики", - сказал премьер.
На утро пятницы в Чехии зарегистрировано 117 больных COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тесты на вирус прошли 2353 человека. В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело с четверга чрезвычайное положение.
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