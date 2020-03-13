Чехия закроет границы для иностранцев из-за риска коронавируса

"Правительство сегодня решило ужесточить меры в борьбе с расширением коронавируса. С 00.00. (02.00 мск) понедельника в республику запрещен въезд всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии. Кроме того, правительство запретило всем нашим гражданам выезд за пределы республики", - сказал премьер.