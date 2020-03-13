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Чехия закроет границы для иностранцев из-за риска коронавируса
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РИА Новости

Чехия закроет границы для иностранцев из-за риска коронавируса

14:44 13.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение о запрете с понедельника въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам, сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.
"Правительство сегодня решило ужесточить меры в борьбе с расширением коронавируса. С 00.00. (02.00 мск) понедельника в республику запрещен въезд всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или длительное проживание в Чехии. Кроме того, правительство запретило всем нашим гражданам выезд за пределы республики", - сказал премьер.
На утро пятницы в Чехии зарегистрировано 117 больных COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Тесты на вирус прошли 2353 человека. В связи с быстрым и широким распространением заболевания в республике правительство Чехии ввело с четверга чрезвычайное положение.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАндрей БабишЧехияВ мире
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