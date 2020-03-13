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Страны G20 намерены расширить сотрудничество в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Страны G20 намерены расширить сотрудничество в борьбе с коронавирусом

14:42 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаммит "Группы двадцати" в Осаке
Саммит Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Саммит "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Страны "большой двадцатки" (G20) приняли совместное заявление по ситуации с коронавирусом и заявили о намерении расширить сотрудничество для борьбы с пандемией, говорится в заявлении G20.
"Эта пандемия требует активных международных ответных мер. Страны G20 будут расширять сотрудничество и координацию в целях борьбы со вспышкой, защиты людей, смягчения экономического воздействия и поддержания экономической стабильности" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте G20.
Страны "двадцатки" заявили, что поддерживают и ведут тесное сотрудничество с ВОЗ для отслеживания вспышек заболевания, обмена соответствующей информацией, поощрения профилактических мер, раннего выявления случаев заболевания и оказания медицинской помощи.
"Мы призываем международные организации регулярно информировать G20 о предпринимаемых действиях и об оценках потребностей. Мы будем наращивать поддержку для разработки систем раннего предупреждения, соответствующих методов лечения и вакцин", - говорится в заявлении.
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Коронавирус Covid-19Большая двадцаткаВ мире
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