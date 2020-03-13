В Коломне ветер повалил дерево на прохожую

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщину отправили в больницу в подмосковной Женщину отправили в больницу в подмосковной Коломне после того, как штормовой ветер повалил на нее дерево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На улице Гагарина на женщину упало дерево", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшая с травмами доставлена в центральную городскую больницу.

Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, повалено уже больше сотни деревьев, один человек погиб.