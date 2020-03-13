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В Коломне ветер повалил дерево на прохожую
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РИА Новости

В Коломне ветер повалил дерево на прохожую

14:42 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщину отправили в больницу в подмосковной Коломне после того, как штормовой ветер повалил на нее дерево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На улице Гагарина на женщину упало дерево", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшая с травмами доставлена в центральную городскую больницу.
Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, повалено уже больше сотни деревьев, один человек погиб.
В Подмосковье ветер повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин.
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КоломнаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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