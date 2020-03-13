Журналистов на брифингах кабмина ФРГ попросили сесть через одного

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Журналистов, освещающих регулярные брифинги правительства Германии, просят, начиная с пятницы, рассаживаться через одного в качестве меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса.
"Мы журналисты не защищены от вируса, который для нас всех сейчас является главной темой. Поэтому у нас будет новый порядок. Мы просим, чтобы вы расселись, чтобы между вами было одно свободное место", - заявил модератор брифинга Матис Фельдхофф.
Он добавил, что не может никого принудить к этому, но хотел бы, чтобы журналисты следовали этой рекомендации. После этого места поменяли лишь несколько журналистов - остальные и так сидели на расстоянии друг от друга.
В Германии, по данными Института Роберта Коха, который ведет статистику по стране, зафиксировано более 2,3 тысячи случаев коронавируса, пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.