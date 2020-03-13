Журналистов на брифингах кабмина ФРГ попросили сесть через одного

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Журналистов, освещающих регулярные брифинги правительства Журналистов, освещающих регулярные брифинги правительства Германии , просят, начиная с пятницы, рассаживаться через одного в качестве меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса

"Мы журналисты не защищены от вируса, который для нас всех сейчас является главной темой. Поэтому у нас будет новый порядок. Мы просим, чтобы вы расселись, чтобы между вами было одно свободное место", - заявил модератор брифинга Матис Фельдхофф.

Он добавил, что не может никого принудить к этому, но хотел бы, чтобы журналисты следовали этой рекомендации. После этого места поменяли лишь несколько журналистов - остальные и так сидели на расстоянии друг от друга.

В Германии, по данными Института Роберта Коха, который ведет статистику по стране, зафиксировано более 2,3 тысячи случаев коронавируса, пять человек скончались.