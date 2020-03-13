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В Армении число заразившихся коронавирусом достигло восьми
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РИА Новости

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло восьми

14:40 13.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мар – РИА Новости. Число заразившихся в Армении коронавирусом людей увеличилось с шести до восьми, заявил в пятницу министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У двух изолированных ранее лиц тесты дали положительный результат. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом достигло на сегодняшний день восьми", - сказал министр в видеообращении в Facebook. По его словам, самочувствие у новых носителей вируса нормальное, жалоб у них нет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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