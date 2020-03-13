В Армении число заразившихся коронавирусом достигло восьми

"У двух изолированных ранее лиц тесты дали положительный результат. Таким образом, количество заразившихся коронавирусом достигло на сегодняшний день восьми", - сказал министр в видеообращении в Facebook. По его словам, самочувствие у новых носителей вируса нормальное, жалоб у них нет.