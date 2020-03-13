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2020-03-13T14:37+0300
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Юрий Лоза оценил творчество группы Little Big
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РИА Новости

Юрий Лоза оценил творчество группы Little Big

14:35 13.03.2020 (обновлено: 14:37 13.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество группы Little Big.
По его словам, у коллектива нет музыки, как таковой.
"У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!" - отметил Лоза в комментарии teleprogramma.pro.
Кроме того, композитор усомнился в успешном выступлении группы на Евровидении-2020.
"Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это мало интересно", - заявил он.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Россию будет представлять панк-рэйв-группа Little Big с песней Uno.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Вчера, 09:41Культура
В Сети оценили песню Little Big для Евровидения
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Обсудить 15
КультураЕвровидение-2020Little BigЮрий ЛозаНидерланды
Популярные комментарии
Лоза прав, это не музыка
13 марта, 14:47
VVVitaliy V
19100010
Ну почему, почему вы продолжаете публиковать его мнение?)))
13 марта, 14:37
William Kroes
13200110
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