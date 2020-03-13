Юрий Лоза оценил творчество группы Little Big

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал творчество группы Little Big.
По его словам, у коллектива нет музыки, как таковой.
"У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!" - отметил Лоза в комментарии teleprogramma.pro.
Кроме того, композитор усомнился в успешном выступлении группы на Евровидении-2020.
"Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это мало интересно", - заявил он.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Россию будет представлять панк-рэйв-группа Little Big с песней Uno.