Слуцкий призвал сохранить правду о Второй мировой войне

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в преддверии парламентских слушаний о сохранении исторической памяти призвал "найти вакцину" от распространения по миру лжи о Второй мировой войне.
Слуцкий рассказал, что 16 марта в Госдуме пройдут слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".
"Накануне 75-летнего юбилея окончания самой кровопролитной войны в истории человечества тема сохранения правды о борьбе с фашизмом становится все более острой. К сожалению, далеко не для всех в сегодняшнем западном мире память о Великой Победе и подвиге советского воина-освободителя является священной. В ряде европейских государств, так же, как и в США, не прекращаются попытки исказить роль Советского Союза во Второй мировой войне, представляя его как агрессора – наряду с нацистской Германией. На одну доску цинично ставятся гитлеровская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, и освободительная миссия Красной армии", - сказал политик журналистам.
Глава думского комитета отметил, что "война памяти" превращается в один из инструментов новой политики сдерживания России, где "торговля русофобией" и героизация нацистских преступников стали устойчивой тенденцией общей - антироссийской и антисоветской - кампании.
Политик добавил, что даже во времена "холодной войны" коллективный Запад не подвергал оспариванию главенствующую роль СССР в разгроме фашизма. Теперь же, отметил депутат, "благодарные потомки" в странах Прибалтики, Польше и на Украине с санкции властей этих государств сносят мемориалы воинам-освободителям, возводя на их месте памятники и монументы в честь пособников нацистов и коллаборационистов.
"Все это, безусловно, требует реакции, в том числе со стороны российского парламентского корпуса. Мы должны "найти вакцину" и остановить расползание по миру исторической лжи. Для этого, считаю, необходимо проанализировать весь комплекс существующих законодательных мер, а также активизировать деятельность на международных площадках для сохранения правды о Второй мировой войне", - сказал Слуцкий.
Как ожидается, в парламентских слушаниях примут участие лидеры всех парламентских фракций, помощник президента РФ Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, депутаты Государственной думы, ведущие ученые-историки, известные общественные деятели.