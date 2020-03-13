Слуцкий призвал сохранить правду о Второй мировой войне

Глава думского комитета отметил, что "война памяти" превращается в один из инструментов новой политики сдерживания России, где "торговля русофобией" и героизация нацистских преступников стали устойчивой тенденцией общей - антироссийской и антисоветской - кампании.

"Все это, безусловно, требует реакции, в том числе со стороны российского парламентского корпуса. Мы должны "найти вакцину" и остановить расползание по миру исторической лжи. Для этого, считаю, необходимо проанализировать весь комплекс существующих законодательных мер, а также активизировать деятельность на международных площадках для сохранения правды о Второй мировой войне", - сказал Слуцкий.