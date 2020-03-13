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Слуцкий призвал сохранить правду о Второй мировой войне
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РИА Новости

Слуцкий призвал сохранить правду о Второй мировой войне

14:35 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в преддверии парламентских слушаний о сохранении исторической памяти призвал "найти вакцину" от распространения по миру лжи о Второй мировой войне.
Слуцкий рассказал, что 16 марта в Госдуме пройдут слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".
"Накануне 75-летнего юбилея окончания самой кровопролитной войны в истории человечества тема сохранения правды о борьбе с фашизмом становится все более острой. К сожалению, далеко не для всех в сегодняшнем западном мире память о Великой Победе и подвиге советского воина-освободителя является священной. В ряде европейских государств, так же, как и в США, не прекращаются попытки исказить роль Советского Союза во Второй мировой войне, представляя его как агрессора – наряду с нацистской Германией. На одну доску цинично ставятся гитлеровская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, и освободительная миссия Красной армии", - сказал политик журналистам.
Глава думского комитета отметил, что "война памяти" превращается в один из инструментов новой политики сдерживания России, где "торговля русофобией" и героизация нацистских преступников стали устойчивой тенденцией общей - антироссийской и антисоветской - кампании.
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Политик добавил, что даже во времена "холодной войны" коллективный Запад не подвергал оспариванию главенствующую роль СССР в разгроме фашизма. Теперь же, отметил депутат, "благодарные потомки" в странах Прибалтики, Польше и на Украине с санкции властей этих государств сносят мемориалы воинам-освободителям, возводя на их месте памятники и монументы в честь пособников нацистов и коллаборационистов.
"Все это, безусловно, требует реакции, в том числе со стороны российского парламентского корпуса. Мы должны "найти вакцину" и остановить расползание по миру исторической лжи. Для этого, считаю, необходимо проанализировать весь комплекс существующих законодательных мер, а также активизировать деятельность на международных площадках для сохранения правды о Второй мировой войне", - сказал Слуцкий.
Как ожидается, в парламентских слушаниях примут участие лидеры всех парламентских фракций, помощник президента РФ Владимир Мединский, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, депутаты Государственной думы, ведущие ученые-историки, известные общественные деятели.
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Леонид СлуцкийЭлеонора МитрофановаВторая мировая война (1939-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФВладимир МединскийПольшаСССРСШАОбщество
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