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Эксперт рассказал, как в России продают нелегальный алкоголь
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как в России продают нелегальный алкоголь

14:35 13.03.2020
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© Фото : РосалкогольрегулированиеНелегальная алкогольная продукция
Нелегальная алкогольная продукция
© Фото : Росалкогольрегулирование
Нелегальная алкогольная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Онлайн-бутлегеры продают нелегальный алкоголь в основном через социальные сети, и, в частности, через "ВКонтакте", сообщил директор Центра мониторинга алкогольной продукции в сети интернет "Щит" Сергей Брода в ходе выступления на заседании в Госдуме.
"Всего за три месяца в период с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года мы обнаружили более 12 тысяч сообщений на тему дистанционной продажи алкоголя. Лидером по публикациям таких предложений (72%) от общего количества стали социальные сети, среди которых лидирует "ВКонтакте" - это 6 тысяч сообщений, Facebook - меньше 1 тысячи, "Одноклассники" - 860, Instagram - 677", - рассказал он.
Согласно результатам исследования центра, на мессенджеры приходится 21% всех сообщений, на блоги - 3%, микроблоги и форумы - по 2%.
При этом чаще всего объявления о продаже алкоголя размещаются в микросообществах в социальных сетях с аудиторией меньше 100 человек, добавил Брода.
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Кроме этого, в российском даркнете "Щит" обнаружил до 700 объявлений об оптовой продаже алкоголя, который, скорее всего, является украденным, контрафактным или суррогатным. Часть объявлений - это вакансии о поиске сотрудников на нелегальные производства.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции в РФ может составлять от 2 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% - это продажи крепкого алкоголя и 30% - вина и пива.
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АлкогольОбществоЭкономика
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