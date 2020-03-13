Эксперт рассказал, как в России продают нелегальный алкоголь

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Онлайн-бутлегеры продают нелегальный алкоголь в основном через социальные сети, и, в частности, через "ВКонтакте", сообщил директор Центра мониторинга алкогольной продукции в сети интернет "Щит" Сергей Брода в ходе выступления на заседании в Госдуме.

"Всего за три месяца в период с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 года мы обнаружили более 12 тысяч сообщений на тему дистанционной продажи алкоголя. Лидером по публикациям таких предложений (72%) от общего количества стали социальные сети, среди которых лидирует "ВКонтакте" - это 6 тысяч сообщений, Facebook - меньше 1 тысячи, "Одноклассники" - 860, Instagram - 677", - рассказал он.

Согласно результатам исследования центра, на мессенджеры приходится 21% всех сообщений, на блоги - 3%, микроблоги и форумы - по 2%.

При этом чаще всего объявления о продаже алкоголя размещаются в микросообществах в социальных сетях с аудиторией меньше 100 человек, добавил Брода.

Кроме этого, в российском даркнете "Щит" обнаружил до 700 объявлений об оптовой продаже алкоголя, который, скорее всего, является украденным, контрафактным или суррогатным. Часть объявлений - это вакансии о поиске сотрудников на нелегальные производства.