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Глава МИД Ирака вызвал послов США и Британии после авиаударов
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РИА Новости

Глава МИД Ирака вызвал послов США и Британии после авиаударов

14:33 13.03.2020 (обновлено: 14:53 13.03.2020)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
КАИР, 13 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирака вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами по иракским военным объектам, унесшими жизни шестерых человек, заявила пресс-служба МИД.
Пресс-служба органов безопасности Ирака ранее сообщила, что шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе строящемуся аэропорту города Кербела.
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Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества", а утверждения США об ответе на атаку базы Таджи назвали слабой отговоркой.
"Глава МИД созвал экстренное заседание при участии заместителей и советников министерства, чтобы изучить меры в связи с американской атакой, и приказал вызвать послов США и Великобритании в Багдаде", - заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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