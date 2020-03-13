Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T14:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568552279.html
Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение о штормовом ветре
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568550929_0:0:1099:618_1036x0_80_0_0_72d1ea07ef7133701fe7c733666f5757.jpg
РИА Новости

Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение о штормовом ветре

14:32 13.03.2020
808
© Фото : МЧС РоссииСильный ветер в Москве
Сильный ветер в Москве
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение об угрозе чрезвычайной ситуации в связи со штормовым ветром.
В, частности, в эфире телеканала "Россия-24" вышло предупреждение о том, что в столице ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Горожан призвали не укрываться самим и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, а в случае ЧП звонить по телефону 01 или 101.
Бушующий в Москве второй день штормовой ветер повалил уже 125 деревьев в разных районах города – один человек числится погибшим, еще один пострадал, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ветер в Москве
Вчера, 10:11
В семи регионах Центральной России в пятницу ожидается сильный ветер
011410
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
В аэропортах Москвы из-за ветра задержаны или отменены более 50 рейсов
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве мужчину убило упавшим из-за сильного ветра деревом
Последствия сильного ветра в Москве
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
ДТП в Мурманске
В Мурманске автомобиль сбил двух пешеходов
Отправка гуманитарной помощи
Из Москвы вылетел самолет с гумпомощью для жителей Конго
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи
В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Самолет авиакомпании S7
В Кемерово самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Экстренно севший в Кемерово самолет S7 вылетел в Москву
МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра
Спасатели в Москве по громкой связи оповещают людей о сильном ветре
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Кострому
Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области
Мишустин оценил проект создания ЦБК на Рыбинском водохранилище
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Кадры коридора штаб-квартиры ООН после выявления случая коронавирусом
Штаб-квартира ООН опустела из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния