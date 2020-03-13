Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение о штормовом ветре

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телеканалы в Москве дали в эфир оповещение об угрозе чрезвычайной ситуации в связи со штормовым ветром.
В, частности, в эфире телеканала "Россия-24" вышло предупреждение о том, что в столице ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Горожан призвали не укрываться самим и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, а в случае ЧП звонить по телефону 01 или 101.
Бушующий в Москве второй день штормовой ветер повалил уже 125 деревьев в разных районах города – один человек числится погибшим, еще один пострадал, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы.