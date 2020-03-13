Януковича вызвали на заседание суда в качестве обвиняемого в госизмене

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 23 марта в качестве обвиняемого в деле о государственной измене.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отложил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене Януковича на 23 марта.

"Повестка/сообщение о вызове в суд в уголовном производстве № 11кп / 824/487/2020 Януковичу В. Ф. Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11 часов 00 минут 23 марта 2020", - сказано в повестке, обнародованной в правительственной газете "Урядовий курьер".

В повестке также сказано, что суд будет рассматривать апелляционную жалобу защитников на приговор суда первой инстанции.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.