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Януковича вызвали на заседание суда в качестве обвиняемого в госизмене
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РИА Новости

Януковича вызвали на заседание суда в качестве обвиняемого в госизмене

14:29 13.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на заседание 23 марта в качестве обвиняемого в деле о государственной измене.
Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отложил заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене Януковича на 23 марта.
"Повестка/сообщение о вызове в суд в уголовном производстве № 11кп / 824/487/2020 Януковичу В. Ф. Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11 часов 00 минут 23 марта 2020", - сказано в повестке, обнародованной в правительственной газете "Урядовий курьер".
В повестке также сказано, что суд будет рассматривать апелляционную жалобу защитников на приговор суда первой инстанции.
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В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор.
Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
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Виктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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