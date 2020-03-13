Президент Сербии отменил визит в Германию из-за коронавируса

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Берлин и Белград решили отменить запланированный на понедельник визит президента Сербии Александра Вучича в Германию, вместо этого канцлер Ангела Меркель проведет с ним переговоры в формате видеоконференции, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"В понедельник, 16 марта, около 12.00 (14.00 мск) канцлер проведет переговоры с сербским президентом Александром Вучичем. Это было запланировано как визит президента Вучича в Берлин. Но сейчас по согласованию сторон это будет сделано в формате видеоконференции, которая состоится в понедельник", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, который ведет статистику по стране, зафиксировано более 2,3 тысяч случаев коронавируса, пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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