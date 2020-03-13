Президент Сербии отменил визит в Германию из-за коронавируса

"В понедельник, 16 марта, около 12.00 (14.00 мск) канцлер проведет переговоры с сербским президентом Александром Вучичем. Это было запланировано как визит президента Вучича в Берлин. Но сейчас по согласованию сторон это будет сделано в формате видеоконференции, которая состоится в понедельник", - заявил Зайберт на брифинге в пятницу.