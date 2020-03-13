В Калининграде коронавирусом заболела мать первой заболевшей

КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Второй случай заражения коронавирусом в Калининградской области зафиксирован у матери первой заболевшей, вернувшейся из Италии, сообщил журналистам в пятницу губернатор Антон Алиханов.
В четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в России было зарегистрировано шесть заболевших коронавирусом, один из которых в Калининграде. По словам руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова, вирус у женщины, родственницы первой заболевшей, был выявлен в условиях карантина в стационаре, она получает необходимое лечение, ее состояние не вызывает опасений медиков.
"Второй случай в регионе — это мама первой заболевшей. К сожалению, она достаточно пожилая, это одна их тех групп, за которую мы переживаем больше всего — это люди старшего возраста. У них летальность от коронавируса выше средней, пока ее состояние вполне удовлетворительное, было разовое поднятие температуры, ничего страшного пока не происходит, надеемся, что она успешно пройдет лечение и поправится", - сказал Алиханов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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