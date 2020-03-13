В Калининграде коронавирусом заболела мать первой заболевшей

"Второй случай в регионе — это мама первой заболевшей. К сожалению, она достаточно пожилая, это одна их тех групп, за которую мы переживаем больше всего — это люди старшего возраста. У них летальность от коронавируса выше средней, пока ее состояние вполне удовлетворительное, было разовое поднятие температуры, ничего страшного пока не происходит, надеемся, что она успешно пройдет лечение и поправится", - сказал Алиханов.