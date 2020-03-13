В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Шестого марта в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.
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При этом Осадчий обвинил украинских силовиков в целенаправленном ведении огня по жилым массивам населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что за минувшую неделю в результате обстрела были повреждены два дома в подконтрольном республике Фрунзе, а также линия электропередачи в подконтрольном ЛНР Желтом - 300 абонентов остались без электроснабжения.
"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 59, 72, 93 и 46 бригад ВСУ", - добавил Осадчий. По его словам, для обстрела жилых массивов украинские силовики пытаются применять и запрещенные минскими договоренностями ударные беспилотные летательные аппараты.