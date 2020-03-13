Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T14:22+0300
https://ria.ru/20200313/1568551671.html
В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

14:22 13.03.2020
131
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Шестого марта в ЛНР заявили, что украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
12 марта, 14:12
В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий в Донбассе
При этом Осадчий обвинил украинских силовиков в целенаправленном ведении огня по жилым массивам населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что за минувшую неделю в результате обстрела были повреждены два дома в подконтрольном республике Фрунзе, а также линия электропередачи в подконтрольном ЛНР Желтом - 300 абонентов остались без электроснабжения.
"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 59, 72, 93 и 46 бригад ВСУ", - добавил Осадчий. По его словам, для обстрела жилых массивов украинские силовики пытаются применять и запрещенные минскими договоренностями ударные беспилотные летательные аппараты.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
10 марта, 21:07
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника в Донбассе
000031
Обсудить 0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка
Украинский военный
В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники вблизи жилых домов
Украинский военный
В ДНР заявили об обстреле района насосной станции со стороны силовиков
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза оценил творчество группы Little Big
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 102 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Разрушенный дом в Донецке
В ДНР за неделю из-за боевых действий ранения получили четыре человека
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили ударный беспилотник силовиков
Пленные, возвращенные украинской стороной на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Вид на Пекин
Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Глава Гидрометцентра прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
Новая постановка Кармен в Немецкой государственной опере
Из-за коронавируса опера "Кармен" в Берлине исполнялась без зрителей
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния