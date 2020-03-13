В ЛНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении восьми населенных пунктов ЛНР.

При этом Осадчий обвинил украинских силовиков в целенаправленном ведении огня по жилым массивам населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Он уточнил, что за минувшую неделю в результате обстрела были повреждены два дома в подконтрольном республике Фрунзе, а также линия электропередачи в подконтрольном ЛНР Желтом - 300 абонентов остались без электроснабжения.