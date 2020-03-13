Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом Число случаев заражения новым типом коронавируса Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.

Ранее в минздраве сообщали о 21 случае заражения новым коронавирусом в стране.

"На сегодняшний момент РНК вируса выделена у 27 пациентов, это суммарное количество. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодня 24 человека находятся в учреждениях здравоохранения", - сказала Богдан на пресс-конференции. Всего в республике зарегистрировано семь очагов завозных случаев нового коронавируса.

По словам Богдан, у одного из пациентов заболевание протекает среднетяжело, у остальных - легкое или бессимптомное течение.

Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства Инна Карабан в свою очередь уточнила, что все заболевания вирусом идут от семи случаев - по одному в Гродно, Гомеле, Минской области, а также по два в Минске, Витебске. Проводится локализация этих очагов, выявляются контакты первого и второго уровней. Под наблюдением медиков в учреждениях здравоохранения находятся 224 человека (контакты первого уровня), часть из них выписаны, например, студенты БНТУ, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом.

Богдан отметила, что республика справляется с контролем людей, которые контактировали с заболевшими, и "лавинообразного" роста заражения нет. Представитель Минздрава подчеркнула, что РНК вируса выявляется у контактных лиц, которые находятся под медицинским контролем, в том числе у ряда людей положительные результаты анализов поступали лишь на третий-четвертый день изоляции.