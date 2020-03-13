Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27

МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
Ранее в минздраве сообщали о 21 случае заражения новым коронавирусом в стране.
"На сегодняшний момент РНК вируса выделена у 27 пациентов, это суммарное количество. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодня 24 человека находятся в учреждениях здравоохранения", - сказала Богдан на пресс-конференции. Всего в республике зарегистрировано семь очагов завозных случаев нового коронавируса.
По словам Богдан, у одного из пациентов заболевание протекает среднетяжело, у остальных - легкое или бессимптомное течение.
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Замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства Инна Карабан в свою очередь уточнила, что все заболевания вирусом идут от семи случаев - по одному в Гродно, Гомеле, Минской области, а также по два в Минске, Витебске. Проводится локализация этих очагов, выявляются контакты первого и второго уровней. Под наблюдением медиков в учреждениях здравоохранения находятся 224 человека (контакты первого уровня), часть из них выписаны, например, студенты БНТУ, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом.
Богдан отметила, что республика справляется с контролем людей, которые контактировали с заболевшими, и "лавинообразного" роста заражения нет. Представитель Минздрава подчеркнула, что РНК вируса выявляется у контактных лиц, которые находятся под медицинским контролем, в том числе у ряда людей положительные результаты анализов поступали лишь на третий-четвертый день изоляции.
Богдан подчеркнула, что система здравоохранения продолжает работать в режиме готовности и повышенной заболеваемости респираторными инфекциями. "В лечебных учреждениях достаточное количество лекарств, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Амбулаторно-поликлиническое звено работает в обычном режиме", - сказал она.
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