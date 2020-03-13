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СК начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева в Москве
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РИА Новости

СК начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева в Москве

14:18 13.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя, на которого сильным ветром повалило дерево, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, дерево упало на двигающийся автомобиль Mazda в 11:50 мск, после этого машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами. Водитель иномарки погиб.
"Тринадцатого марта по улице 1-я Мясниковская в городе Москве в результате падения дерева на автомобиль скончался мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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