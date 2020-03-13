СК начал проверку после гибели водителя от упавшего дерева в Москве

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Следственный комитет в Следственный комитет в Москве начал проверку после гибели водителя, на которого сильным ветром повалило дерево, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД , дерево упало на двигающийся автомобиль Mazda в 11:50 мск, после этого машина проехала еще примерно 100 метров и столкнулась с двумя припаркованными транспортными средствами. Водитель иномарки погиб.

"Тринадцатого марта по улице 1-я Мясниковская в городе Москве в результате падения дерева на автомобиль скончался мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.