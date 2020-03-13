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Более 50 медработников парижских больниц заразились коронавирусом
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РИА Новости

Более 50 медработников парижских больниц заразились коронавирусом

14:11 13.03.2020
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© REUTERS / Charles PlatiauСкорая помощь у больницы Биша в Париже
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Более 50 медработников госпиталей Парижа заражены коронавирусом, сообщает телеканал BFMTV.
"В общей сложности, у 56 медработников парижских больниц диагностирован коронавирус", - отмечает телеканал.
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В своем обращение руководитель управления больницами Парижа уточнил, что в 60% случаев медработники заразились за пределами своей работы.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о закрытии всех детских садов, школ и университетов в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭммануэль МакронФранцияПарижВ мире
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