Более 50 медработников парижских больниц заразились коронавирусом

Коронавирус не пощадил ни политиков, ни звезд, ни биржи

В своем обращение руководитель управления больницами Парижа уточнил, что в 60% случаев медработники заразились за пределами своей работы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.