Более 50 медработников парижских больниц заразились коронавирусом

"В общей сложности, у 56 медработников парижских больниц диагностирован коронавирус", - отмечает телеканал.
В своем обращение руководитель управления больницами Парижа уточнил, что в 60% случаев медработники заразились за пределами своей работы.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о закрытии всех детских садов, школ и университетов в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.