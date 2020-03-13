Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T14:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568550767.html
Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1,4 тысячи человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564995666_0:9:2725:1542_1036x0_80_0_0_a2507ee99a6982b92906b72bbe98acfd.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1,4 тысячи человек

14:11 13.03.2020
903
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Пассажиры покидают круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. В Японии в пятницу выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1 408 человек, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Из общего числа заболевших 697 человек заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на вечер субботы, составило 697 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (136 человек) и в префектуре Айти (111 человек). В Токио подтверждены 77 случаев заражения, в префектуре Осака – 89. Всего в Японии скончались 26 человек, семеро из которых – пассажиры Diamond Princеss.
В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 22 марта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
010310
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
Парламент Японии одобрил временный закон о ЧС из-за коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Более 50 медработников парижских больниц заразились коронавирусом
Автомобиль скорой помощи в Японии
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1310 человек
Женщина в защитной маске на улице Токио, Япония.
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране число жертв коронавируса выросло до 514 человек
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Вифлеем
В Вифлееме подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону
Лидеры Японии и США провели телефонные переговоры
Вид на Пекин
Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
В Италии готовы принять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии количество зараженных коронавирусом превысило 1100 человек
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. 10 марта 2020
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния