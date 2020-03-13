Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1,4 тысячи человек

ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. В Японии в пятницу выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1 408 человек, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Из общего числа заболевших 697 человек заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на вечер субботы, составило 697 человек.
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Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (136 человек) и в префектуре Айти (111 человек). В Токио подтверждены 77 случаев заражения, в префектуре Осака – 89. Всего в Японии скончались 26 человек, семеро из которых – пассажиры Diamond Princеss.
В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 22 марта.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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