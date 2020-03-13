Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1,4 тысячи человек

Из общего числа заболевших 697 человек заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на вечер субботы, составило 697 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (136 человек) и в префектуре Айти (111 человек). В Токио подтверждены 77 случаев заражения, в префектуре Осака – 89. Всего в Японии скончались 26 человек, семеро из которых – пассажиры Diamond Princеss.

В настоящее время в Японии в целях предотвращения распространения вируса отменены массовые мероприятия, концерты, закрыты школы. Крупнейшие парки развлечений в стране – токийские Disneyland и DisneySea, а также осакский Universal Studios Japan – объявили, что не будут возобновлять работу как минимум до 22 марта.