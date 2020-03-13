В Вифлееме подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

"Минздрав выявил еще четырех палестинцев, зараженных коронавирусом в Вифлееме, количество зараженных достигло 35 человек", - говорится в заявлении Мельхема.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.