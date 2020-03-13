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В Вифлееме подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Вифлееме подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

14:10 13.03.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаВифлеем
Вифлеем
© РИА Новости / Алия Судакова
Вифлеем. Архивное фото
ГАЗА, 13 мар - РИА Новости. Еще четыре случая коронавируса подтверждены в Вифлееме, таким образом число зараженных достигло 35 человек, сообщил представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.
"Минздрав выявил еще четырех палестинцев, зараженных коронавирусом в Вифлееме, количество зараженных достигло 35 человек", - говорится в заявлении Мельхема.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВифлеемВ мире
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