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Вершинин обсудил с послами Марокко и Франции миротворчество в Африке
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РИА Новости

Вершинин обсудил с послами Марокко и Франции миротворчество в Африке

14:06 13.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Марокко Лотфи Бушаарой и послом Франции Пьером Леви миротворческую деятельность ООН и региональных организаций в Африке, а также безопасность в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД РФ.
"Особое внимание стороны уделили необходимости адаптации миротворческих миссий к современным реалиям, совершенствования сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в деле поддержания мира и безопасности во франкоязычной части Африканского континента, а также укрепления миротворческого потенциала африканских государств и объединений", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "отдельно была затронута ситуация с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе".
Встреча состоялась в контексте подготовки к конференции по поддержанию мира во франкоязычных странах, которая состоится под председательством Марокко и Франции в Рабате 23-24 апреля.
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Пьер ЛевиСергей ВершининРабатФранцияМароккоООНБезопасностьВ мире
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