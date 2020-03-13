Вершинин обсудил с послами Марокко и Франции миротворчество в Африке

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Марокко Лотфи Бушаарой и послом Франции Пьером Леви миротворческую деятельность ООН и региональных организаций в Африке, а также безопасность в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД РФ.
"Особое внимание стороны уделили необходимости адаптации миротворческих миссий к современным реалиям, совершенствования сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в деле поддержания мира и безопасности во франкоязычной части Африканского континента, а также укрепления миротворческого потенциала африканских государств и объединений", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что "отдельно была затронута ситуация с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе".
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