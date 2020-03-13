Вершинин обсудил с послами Марокко и Франции миротворчество в Африке

"Особое внимание стороны уделили необходимости адаптации миротворческих миссий к современным реалиям, совершенствования сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями в деле поддержания мира и безопасности во франкоязычной части Африканского континента, а также укрепления миротворческого потенциала африканских государств и объединений", - говорится в сообщении ведомства.