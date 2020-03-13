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Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
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РИА Новости

Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

14:06 13.03.2020 (обновлено: 16:29 13.03.2020)
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© Фото : МЧС РФПоследствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
ЧП произошло возле дома номер 20 по Первой Мясниковской улице. Дерево упало на проезжающий автомобиль, водитель скончался. После этого потерявшая управление машина протаранила еще два автомобиля.
Помимо этого, в префектуре Восточного административного округа столицы РИА Новости сообщили, что возле торгового центра "Перовский" на женщину упала вывеска. У пострадавшей небольшое рассечение, она сама села в машину скорой помощи, женщину госпитализировали.
В экстренных службах добавили, что также пострадал еще один человек.
Сильный ветер, до 25 метров в секунду, наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, работает оперативный штаб.
В московских аэропортах задержали 39 рейсов и 15 отменили.
В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин.
В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать там машины.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это все власть устроила, чтобы оппозиция не митинговала)))
13 марта, 15:00
big_medved
3192009
Никто москвичей не любит 😔 Даже природа с каронавирусом 😔
13 марта, 18:15
Сергей Волкодав
022207
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