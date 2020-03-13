В Третьяковку привезли Левитана, Тропинина и Серебрякову из Чувашии

Картины художника Исаака Левитана "Одуванчики" (1889 г.), представленная на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.

Картины художника Исаака Левитана "Одуванчики" (1889 г.), представленная на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.

Посетительница у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Желтое лицо" (1921 г.) на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.

Посетительница у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Желтое лицо" (1921 г.) на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.

Специально для экспозиции в Третьяковской галерее все произведения прошли реставрационную подготовку. Так, в результате работ специалистов удалось восстановить полотно Роберта Фалька "Финский пейзаж. По воспоминаниям" (1910), которое скрывалось на оборотной стороне вертикального портрета девушки "В красной блузке (Художница Лидия Чага)" (1941). Масштабная ретроспектива Фалька пройдет в залах Инженерного корпуса Третьяковской галереи уже этой осенью.