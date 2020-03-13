В Третьяковку привезли Левитана, Тропинина и Серебрякову из Чувашии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея", приуроченная к столетию образования Чувашской республики.
В экспозицию включены работы Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Игоря Грабаря, Зинаиды Серебряковой и других — всего 76 произведений живописи и графики.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКартины художника Исаака Левитана "Одуванчики" (1889 г.), представленная на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.
Картины художника Исаака Левитана "Одуванчики" (1889 г.), представленная на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.
Среди самых интересных экспонатов — два полотна Кузьмы Петрова–Водкина: "Семья кочевника" (1907), созданное во время путешествия художника в Алжир, и женский портрет "Желтое лицо" (1921).
Отдельная часть выставки посвящена работам первых чувашских художников, окончивших Императорскую Академию художеств: Алексея Кокеля и Николая Сверчкова.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПосетительница у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Желтое лицо" (1921 г.) на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.
Посетительница у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина "Желтое лицо" (1921 г.) на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее.
Специально для экспозиции в Третьяковской галерее все произведения прошли реставрационную подготовку. Так, в результате работ специалистов удалось восстановить полотно Роберта Фалька "Финский пейзаж. По воспоминаниям" (1910), которое скрывалось на оборотной стороне вертикального портрета девушки "В красной блузке (Художница Лидия Чага)" (1941). Масштабная ретроспектива Фалька пройдет в залах Инженерного корпуса Третьяковской галереи уже этой осенью.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРаботы Роберта Фалька "Финский пейзаж. По воспоминаниям" (слева) и "Базар в Костроме" (справа). Посетители на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее
Работы Роберта Фалька "Финский пейзаж. По воспоминаниям" (слева) и "Базар в Костроме" (справа). Посетители на выставке "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея" в Третьяковской галерее
Проект "Золотая карта России" с 1999 года знакомит московскую публику с лучшими собраниями из региональных музеев страны. В 2003 году инициатива была отмечена Государственной премией в области литературы и искусства.