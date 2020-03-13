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РЖД отменяют поезда в Прагу на фоне ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

РЖД отменяют поезда в Прагу на фоне ситуации с коронавирусом

14:35 13.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
Сотрудник полиции на Ярославском вокзале в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. РЖД с пятницы отменяет поезда в Прагу на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении компании в Twitter.
"РЖД отменяют поезда в Прагу с сегодняшнего дня. Это сделано по просьбе АО "Чешские железные дороги". О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.
Таким образом, временно приостанавливается курсирование беспересадочных вагонов №19/753, 21/355, 22/356 сообщением Москва - Прага - Москва. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Как отмечает компания, неиспользованные проездные документы можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денег пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
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Беспересадочные вагоны, которые отправились из Москвы в Прагу 12 марта, будут остановлены на станции Богумин 13 марта, в 13.20 (время местное). Пассажиров бесплатно пересадят на поезд №114 Богумин - Прага. Посадка будет проходить по имеющимся проездным документам. Беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Прага - Москва, отправятся с пассажирами 13 марта из столицы Чехии в Россию в соответствии с расписанием.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаРЖДПрагаВ мире
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