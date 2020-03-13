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Премьер Грузии не видит необходимости вводить ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

Премьер Грузии не видит необходимости вводить ЧС из-за коронавируса

14:00 13.03.2020
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CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარიაГеоргий Гахария
Георгий Гахария
CC BY 4.0 / კალისტრატე / გიორგი გახარია
ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что пока не видит необходимости вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.
"Сегодня я не вижу такой необходимости, страна использует все ресурсы для борьбы с этим вызовом, однако такая необходимость, не исключено, что может появиться завтра", - заявил премьер на брифинге в пятницу.
Глава правительства подчеркнул, что те страны, которые объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса, провели определенные мероприятия, ввели ряд ограничений, а Грузия, в свою очередь, осуществила те же процедуры, не объявив режим ЧС.
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Почти во всех госучреждениях Грузии часть сотрудников перешли на дистанционный режим работы по приказу премьера. Власти страны ежедневно вводят новые ограничения с целью предотвращения распространения заболевания. Продлены каникулы в школах, детсадах, вузах и до 1 апреля, ряд служб закрыли офисы и их сотрудники работают из дома в режиме онлайн, расширен список стран, после посещения которых пассажир обязан пройти двухнедельный карантин, закрытые известные в столице ночные клубы, некоторые рестораны. Правительство заявило о переходе на чрезвычайный режим работы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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