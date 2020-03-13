Премьер Грузии не видит необходимости вводить ЧС из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Премьер Грузии Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что пока не видит необходимости вводить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Грузии выявлено 25 случаев инфицирования новым коронавирусом.

"Сегодня я не вижу такой необходимости, страна использует все ресурсы для борьбы с этим вызовом, однако такая необходимость, не исключено, что может появиться завтра", - заявил премьер на брифинге в пятницу.

Глава правительства подчеркнул, что те страны, которые объявили чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса, провели определенные мероприятия, ввели ряд ограничений, а Грузия, в свою очередь, осуществила те же процедуры, не объявив режим ЧС.

Почти во всех госучреждениях Грузии часть сотрудников перешли на дистанционный режим работы по приказу премьера. Власти страны ежедневно вводят новые ограничения с целью предотвращения распространения заболевания. Продлены каникулы в школах, детсадах, вузах и до 1 апреля, ряд служб закрыли офисы и их сотрудники работают из дома в режиме онлайн, расширен список стран, после посещения которых пассажир обязан пройти двухнедельный карантин, закрытые известные в столице ночные клубы, некоторые рестораны. Правительство заявило о переходе на чрезвычайный режим работы.