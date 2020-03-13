У берегов Вьетнама спасли троих россиян на самодельном плоту

Россияне Сергей Борисов 53 лет, Николай Григорьев 35 лет и Анна Косолапова 27 лет оказались во власти стихии после отказа двигателя и были спасены местными жителями, заметившими их с берега острова, говорится в сообщении.

Спасители доставили россиян обратно на материк и передали в иностранный отдел администрации провинции. Портал отмечает, что туристы не хотели сходить на берег и просили оставить их в покое, так как были уверены, что смогут запустить двигатель и продолжить путешествие.