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У берегов Вьетнама спасли троих россиян на самодельном плоту
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РИА Новости

У берегов Вьетнама спасли троих россиян на самодельном плоту

13:59 13.03.2020 (обновлено: 14:04 13.03.2020)
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
Автомобиль скорой помощи. Вьетнам, архивное фото
© Flickr / Ian Fuller
БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Трое россиян, попытавшихся добраться с материка до острова Хон Че в провинции Кьензянг на самодельном плоту с мотором, были спасены местными жителями после поломки мотора, сообщает в пятницу интернет-портал VNExpress.
Россияне Сергей Борисов 53 лет, Николай Григорьев 35 лет и Анна Косолапова 27 лет оказались во власти стихии после отказа двигателя и были спасены местными жителями, заметившими их с берега острова, говорится в сообщении.
Спасители доставили россиян обратно на материк и передали в иностранный отдел администрации провинции. Портал отмечает, что туристы не хотели сходить на берег и просили оставить их в покое, так как были уверены, что смогут запустить двигатель и продолжить путешествие.
Тем не менее, они были доставлены в провинциальную администрацию, где им сделали серию тестов на заражение коронавирусом COVID-19. Тесты показали отрицательный результат, говорится в сообщении.
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