У берегов Вьетнама спасли троих россиян на самодельном плоту

БАНГКОК, 13 мар – РИА Новости. Трое россиян, попытавшихся добраться с материка до острова Хон Че в провинции Кьензянг на самодельном плоту с мотором, были спасены местными жителями после поломки мотора, сообщает в пятницу интернет-портал VNExpress.
Россияне Сергей Борисов 53 лет, Николай Григорьев 35 лет и Анна Косолапова 27 лет оказались во власти стихии после отказа двигателя и были спасены местными жителями, заметившими их с берега острова, говорится в сообщении.
Спасители доставили россиян обратно на материк и передали в иностранный отдел администрации провинции. Портал отмечает, что туристы не хотели сходить на берег и просили оставить их в покое, так как были уверены, что смогут запустить двигатель и продолжить путешествие.
Тем не менее, они были доставлены в провинциальную администрацию, где им сделали серию тестов на заражение коронавирусом COVID-19. Тесты показали отрицательный результат, говорится в сообщении.