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В Мексике от загрязненного бактериями лекарства умерли шесть человек
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РИА Новости

В Мексике от загрязненного бактериями лекарства умерли шесть человек

13:58 13.03.2020
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© Flickr / TobiasАвтомобиль скорой помощи, Мексика
Автомобиль скорой помощи, Мексика
© Flickr / Tobias
Автомобиль скорой помощи, Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о гибели уже шестого пациента корпоративной больницы в южном штате Табаско, где ряду сотрудников компании в ходе процедуры гемодиализа ввели контрафактное лекарство - бактериально зараженный препарат гепарин натрия.
"Pemex с сожалением сообщает о гибели шестого пациента", - говорится в заявлении компании.
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Кроме того, отмечается, что всего пострадавших - 52 человека, из которых 33 получают амбулаторную помощь, еще 19 человек госпитализированы, при этом 17 из них находятся в стабильном состоянии, а двое остаются в отделении интенсивной терапии на аппарате "искусственная почка".
В клинику Pemex в городе Вильяэрмоса 27 и 28 февраля начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа. В результате проверки обнаружилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания и часто устойчивой к антибиотикам.
Компания-поставщик клиники Pemex заявила по итогам исследования образцов гепарина, что речь идет о контрафактной продукции, не имеющей отношения к ее поставкам. По данным СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 440 тысяч рублей) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики.
Pemex признала свою ответственность в инциденте и пообещала пострадавшим и их семьям "комплексно изучить этот трагический случай и гарантировать защиту, уважение и право на здравоохранение".
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PemexМексикаВ мире
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