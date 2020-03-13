В Мексике от загрязненного бактериями лекарства умерли шесть человек

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мексиканская нефтяная корпорация Мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила о гибели уже шестого пациента корпоративной больницы в южном штате Табаско, где ряду сотрудников компании в ходе процедуры гемодиализа ввели контрафактное лекарство - бактериально зараженный препарат гепарин натрия.

"Pemex с сожалением сообщает о гибели шестого пациента", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, отмечается, что всего пострадавших - 52 человека, из которых 33 получают амбулаторную помощь, еще 19 человек госпитализированы, при этом 17 из них находятся в стабильном состоянии, а двое остаются в отделении интенсивной терапии на аппарате "искусственная почка".

В клинику Pemex в городе Вильяэрмоса 27 и 28 февраля начали поступать пациенты с высокой температурой и потоотделением, которые ранее прошли в ней процедуру гемодиализа. В результате проверки обнаружилось, что источником бактериального загрязнения стала одна из партий гепарина натрия, который используется при этой процедуре. Исследования выявили загрязнение лекарства бактерией клебсиелла пневмонии (Klebsiella pneumoniae), вызывающей тяжелые заболевания и часто устойчивой к антибиотикам.

Компания-поставщик клиники Pemex заявила по итогам исследования образцов гепарина, что речь идет о контрафактной продукции, не имеющей отношения к ее поставкам. По данным СМИ, руководство больницы приобрело партию лекарства стоимостью 132 тысячи песо (около 440 тысяч рублей) у частного предпринимателя, который ранее являлся государственным торговым представителем различной фармацевтики.