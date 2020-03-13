В Иране число жертв коронавируса выросло до 514 человек

"За прошедшие сутки выявлено 1 289 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 11 364. К настоящему моменту выздоровели и выписались 3 529 человек. За сутки также скончались 85 больных, из-за чего в общей сложности число жертв возросло до 514", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу в стране с 19 февраля.