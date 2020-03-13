В Иране число жертв коронавируса выросло до 514 человек

ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Иране превысило 500, всего зафиксировано 11 364 случаев заболевания, сообщил в пятницу советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде.
"За прошедшие сутки выявлено 1 289 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений достигло 11 364. К настоящему моменту выздоровели и выписались 3 529 человек. За сутки также скончались 85 больных, из-за чего в общей сложности число жертв возросло до 514", - написал он в Twitter, приводя статистику по коронавирусу в стране с 19 февраля.
Таким образом, число жертв в Иране от коронавируса продолжает расти уже четвертый день подряд.
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