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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-13T13:55+0300
https://ria.ru/20200313/1568549799.html
Последствия непогоды в Верхневолжье устраняют 72 аварийный бригады
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РИА Новости

Последствия непогоды в Верхневолжье устраняют 72 аварийный бригады

13:55 13.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТверь
Тверь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТВЕРЬ, 13 мар – РИА Новости. Устранением последствий непогоды в Тверской области занимаются 72 аварийно-восстановительных подразделения в составе двухсот специалистов и 77 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба областного правительства.
В ночь на пятницу на Верхневолжье обрушился мощный атмосферный фронт, сила порывов ветра достигала 20 метров в секунду.
Ситуация находится на контроле губернатора области Игоря Рудени. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли представители "Россети Центр", филиала "Тверьэнерго", областных ведомств, Главного управления МЧС России по Тверской области.
По словам представителя экстренных служб, помимо Тверской области в зону непогоды попали Рязанская, Калужская и Тульская области. В 27 районах этих регионов более 110 населенных пунктов, в которых проживают свыше 22 тысяч человек, остались без энергоснабжения.
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