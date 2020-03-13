Последствия непогоды в Верхневолжье устраняют 72 аварийный бригады

В ночь на пятницу на Верхневолжье обрушился мощный атмосферный фронт, сила порывов ветра достигала 20 метров в секунду.

По словам представителя экстренных служб, помимо Тверской области в зону непогоды попали Рязанская, Калужская и Тульская области. В 27 районах этих регионов более 110 населенных пунктов, в которых проживают свыше 22 тысяч человек, остались без энергоснабжения.