В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции для граждан, вернувшихся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии, а также других стран, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом, заработала в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Горячая линия работает по номеру телефона 8-800-550-50-30. Любой житель Подмосковья, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, может получить необходимую справочную информацию, узнать порядок действий, при необходимости вызвать на дом врача", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.