В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам коронавируса

"Горячая линия работает по номеру телефона 8-800-550-50-30. Любой житель Подмосковья, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, может получить необходимую справочную информацию, узнать порядок действий, при необходимости вызвать на дом врача", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.