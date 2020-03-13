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В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам коронавируса
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РИА Новости

В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам коронавируса

13:54 13.03.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевМужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
© РИА Новости / Артур Лебедев
Мужчина в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции для граждан, вернувшихся из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании и Германии, а также других стран, в которых обнаружили случаи заражения коронавирусом, заработала в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Горячая линия работает по номеру телефона 8-800-550-50-30. Любой житель Подмосковья, вернувшийся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, может получить необходимую справочную информацию, узнать порядок действий, при необходимости вызвать на дом врача", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В Московской области отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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