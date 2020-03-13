Гластонбери бросил вызов коронавирусу, объявив состав участников

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Организаторы объявили основной состав участников юбилейного фестиваля Гластонбери, . Организаторы объявили основной состав участников юбилейного фестиваля Гластонбери, сообщает The Guardian.

Список включает более 90 групп и исполнителей, в том числе Pet Shop Boys, Dua Lipa и Noel Gallagher. Хедлайнером пятничного вечера будет Kendrick Lamar.

Организаторы активно готовятся к проведению мероприятия, несмотря на распространение коронавируса. Предполагается, что фестиваль пройдет с 24 по 28 июня на обычном месте, на ферме Worthy Farm в Сомерсете.

Сэр Патрик Волланс, главный советник правительства Великобритании по науке, заявил на пресс-конференции 12 марта, что пик вируса придется на период с 10 по 14 неделю от текущего момента.

Эмили Ивис (она и ее отец Майкл возглавляют фестиваль) заявила, что они уже "провели большую работу" и объявили состав участников, серьезно обдумав сложившиеся обстоятельства, и с наилучшими намерениями.

"Ни у кого у нас нет в руках магического шара, который ответил бы нам на вопрос, что именно будет с нами происходить через 15 недель, но мы, скрестив пальцы, надеемся, что окажемся здесь, на Worthy Farm, на самом лучшем шоу на Земле", — поделилась она.