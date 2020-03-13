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Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция
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РИА Новости

Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция

18:55 13.03.2020
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По итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, прошедшей в Москве 5 марта, в Идлибе с 6 марта введен режим прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон и создается коридор безопасности вдоль трассы М-4 Латакия — Алеппо. С 15 марта Россия и Турция должны начать совместное патрулирование этой трассы.
Ситуация в Идлибе резко ухудшилась 27 февраля, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* атаковали сирийскую армию. В ходе ответного удара погибли турецкие военнослужащие, которые не должны были находиться в зоне конфликта. После этого Анкара заявила о начале операции "Весенний щит"

Коридор безопасности в Идлибе

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