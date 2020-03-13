Перемирие в Идлибе: о чем договорились Россия и Турция

По итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, прошедшей в Москве 5 марта, в Идлибе с 6 марта введен режим прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон и создается коридор безопасности вдоль трассы М-4 Латакия — Алеппо. С 15 марта Россия и Турция должны начать совместное патрулирование этой трассы.