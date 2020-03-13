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Грузия готова помочь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Грузия готова помочь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом

13:53 13.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерПассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
Пассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
© РИА Новости / Стрингер
Пассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Грузии готовы в случае необходимости оказать помощь жителям Абхазии и Южной Осетии в борьбе против коронавируса, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
"Отмечаем, что в случае необходимости готовы помочь населению с диагностикой и критически важными для них лечебными сервисами", - заявила Цихелашвили журналистам.
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