Грузия готова помочь Абхазии и Южной Осетии в борьбе с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Грузии готовы в случае необходимости оказать помощь жителям Абхазии и Южной Осетии в борьбе против коронавируса, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
"Отмечаем, что в случае необходимости готовы помочь населению с диагностикой и критически важными для них лечебными сервисами", - заявила Цихелашвили журналистам.
Ранее Южная Осетия закрыла все пункты пропуска на границе с Грузией из-за коронавируса. В Грузии выявлено 25 случаев инфицирования коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
12 марта, 17:28В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 25 человек