Президент Южной Осетии обсудит с Путиным сотрудничество и интеграцию

"Состоится встреча с Владимиром Владимировичем сегодня. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества, интеграции, вопросы социального-экономического развития Южной Осетии. У нас подписан договор об экономической интеграции, в рамках этого договора позиции будут обсуждаться (вопросы - ред.)", - сообщила Гассиева РИА Новости