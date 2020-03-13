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Президент Южной Осетии обсудит с Путиным сотрудничество и интеграцию
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РИА Новости

Президент Южной Осетии обсудит с Путиным сотрудничество и интеграцию

13:51 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве намерен обсудить вопросы развития сотрудничества и интеграции двух стран, социально-экономическое развитие Южной Осетии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бибилова Дина Гассиева.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и рабочую встречу с президентом Южной Осетии.
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"Состоится встреча с Владимиром Владимировичем сегодня. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества, интеграции, вопросы социального-экономического развития Южной Осетии. У нас подписан договор об экономической интеграции, в рамках этого договора позиции будут обсуждаться (вопросы - ред.)", - сообщила Гассиева РИА Новости
По словам Гассиевой, Бибилов уже провел несколько встреч в Москве с рядом чиновников различных ведомств РФ.
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РоссияАнатолий БибиловВладимир ПутинЮжная ОсетияПолитика
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