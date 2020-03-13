Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Жителей европейской части России в ближайшие дни ждут гололедица, ветер и снег, сообщил журналистам глава Гидрометцентра Сергей Борщ.
"Ближайшие дни будут очень некомфортными для нас, особенно для жителей Москвы, Подмосковья и центрального региона... Это приведет и к понижению температуры, мало того, установится снежный покров 5-10 сантиметров, но перед этим будет ветер и дождь, и гололедица", - сказал Борщ.
Он добавил, что ненастье сохраниться в понедельник, когда ночью температуры будут ниже нуля на пять-семь градусов.
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