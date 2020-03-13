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Белоруссия ожидает прибытия еще трех танкеров нефти до конца марта
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РИА Новости

Белоруссия ожидает прибытия еще трех танкеров нефти до конца марта

13:49 13.03.2020
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© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды. Архивное фото
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Концерн "Белнефтехим" ожидает до конца марта прибытие в порт литовской Клайпеды еще трех танкеров с нефтью для Белоруссии, закупленной у трейдеров, совокупным объемом около 250 тысяч тонн сырья, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь госконцерна Александр Тищенко.
Ранее портал Delfi сообщил, что в ближайшее воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Белоруссии, в этом месяце республика планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза.
"Мы подтверждаем информацию, в этом месяце ожидаем поставку в порт Клайпеды еще трех танкеров нефти, закупленной через трейдеров. Информацию по ним мы пока не детализируем. Общий объем – около 240-250 тысяч тонн, каждый из танкеров в среднем – 80-85 тысяч тонн", - сказал Тищенко.
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