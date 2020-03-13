Белоруссия ожидает прибытия еще трех танкеров нефти до конца марта

"Мы подтверждаем информацию, в этом месяце ожидаем поставку в порт Клайпеды еще трех танкеров нефти, закупленной через трейдеров. Информацию по ним мы пока не детализируем. Общий объем – около 240-250 тысяч тонн, каждый из танкеров в среднем – 80-85 тысяч тонн", - сказал Тищенко.