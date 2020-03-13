Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек

БРССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последне сутки до 556, сообщает бельгийская газета La Libre.
Накануне сообщалось о 399 заболевших.
"За последние сутки подтвердилось 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число составляет 556", - говорится в сообщении издания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса