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Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Бельгии превысило 550 человек

13:48 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последне сутки до 556, сообщает бельгийская газета La Libre.
Накануне сообщалось о 399 заболевших.
"За последние сутки подтвердилось 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число составляет 556", - говорится в сообщении издания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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