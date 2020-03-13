В аэропортах Москвы из-за ветра задержаны или отменены более 50 рейсов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тридцать девять рейсов задержаны и девятнадцать отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в пятницу днем из-за сильного ветра, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 12.52 мск пятницы, во "Внуково" задержаны четыре рейса и три отменены, в "Домодедово" 30 рейсов задержаны, 16 отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов.
Ранее столичный главк МЧС уточнил, что порывы ветра в пятницу в Москве могут достигать 25 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, стоит парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что водитель машины погиб на востоке Москвы после того, как сильный ветер свалил на него дерево. В Подмосковье ветер повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин. О пострадавших в области не сообщалось.