В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса

Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль

Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй случай смерти от нового типа Второй случай смерти от нового типа коронавируса подтвержден в Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, скончался 59-летний мужчина, проходивший лечение в больнице в провинции Центральная Ява. Сообщается, что положительные результаты анализов на COVID-19 были получены уже после установления факта смерти, зафиксированного в среду.

Как сообщили медики, ранее мужчина не выезжал за рубеж и не вступал в тесный контакт с иностранными гражданами.

В понедельник сообщалось о первом случае COVID-19 с летальным исходом, зафиксированном в стране. Как отмечалось, скончалась 53-летняя иностранка.

По состоянию на вечер четверга в Индонезии выявлено 34 случая инфицирования новым типом коронавируса.