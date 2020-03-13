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В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса
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РИА Новости

В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса

13:43 13.03.2020
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© REUTERS / Willy KurniawanПерсонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль
Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль
© REUTERS / Willy Kurniawan
Персонал Индонезийского Красного Креста распыляет дезинфицирующее средство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в мечети Истикляль
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй случай смерти от нового типа коронавируса подтвержден в Индонезии, сообщает телеканал Channel News Asia.
По данным телеканала, скончался 59-летний мужчина, проходивший лечение в больнице в провинции Центральная Ява. Сообщается, что положительные результаты анализов на COVID-19 были получены уже после установления факта смерти, зафиксированного в среду.
Как сообщили медики, ранее мужчина не выезжал за рубеж и не вступал в тесный контакт с иностранными гражданами.
В понедельник сообщалось о первом случае COVID-19 с летальным исходом, зафиксированном в стране. Как отмечалось, скончалась 53-летняя иностранка.
По состоянию на вечер четверга в Индонезии выявлено 34 случая инфицирования новым типом коронавируса.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИндонезияВ мире
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