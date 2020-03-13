В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские ученые провели обследование среди детей, имевших тесный контакт с членами семей, у которых был диагностирован корнавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти детей из 745 обследованных был обнаружен вирус. Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению. Результаты исследования Китайские ученые провели обследование среди детей, имевших тесный контакт с членами семей, у которых был диагностирован корнавирус SARS-CoV-2. Как минимум у десяти детей из 745 обследованных был обнаружен вирус. Это ставит под сомнение устоявшееся мнение, что дети практически не подвержены заражению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ни у одного из заболевших детей не было температуры выше 39 градусов. Из симптомов отмечались: кашель, боль в горле и заложенности носа. Ни один из других симптомов, обычно наблюдаемых у взрослых пациентов, таких как мышечная и головная боль, у детей не отмечался. Кроме того, на рентгеновских снимках грудной клетки отсутствовали явные признаки пневмонии, определяющей особенности инфекции у взрослых. Все случаи были идентифицированы в результате обследования, а не потому что пациенты обратились за медицинской помощью. Ни один ребенок не нуждался в респираторной поддержке или интенсивной терапии.

Авторы считают, что мнение о том, что дети не подвержены инфекции SARS-CoV-2, сформировалось из-за сложности ее выявления у детей в связи с отсутствием характерных симптомов. Кроме того, до этого не проводились специализированные педиатрические исследования распространения нового коронавируса.

Авторы также изучали выделение вируса через дыхательные и кишечные пути у всех десяти пациентов, собирая и анализируя серию мазков из носа, горла и прямой кишки. У восьми пациентов ректальные мазки продолжали давать положительный результат в течение длительного периода после того, как мазки из носа и горла стали отрицательными. Это значит, что вероятность фекально-оральной передачи вируса сохраняется даже после того, как носоглоточный тест показывает отрицательные результаты. Однако, предупреждают ученые, для подтверждения возможности фекально-оральной передачи нужно найти реплицирующиеся формы вируса в образцах фекалий.

Время карантина в настоящее время оценивается с помощью мазков из носа или горла. Однако, отмечают авторы, необходимы дополнительные исследования с более крупными образцами, чтобы лучше понять клинические и эпидемиологические особенности инфекции у детей для раннего выявления респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, и правильной организации карантинного режима.

Всего было обследовано 745 детей из Китая в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, большинство из которых имели тесный контакт с диагностированными пациентами или были членами семей с зарегистрированными семейными вспышками.