Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"

КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, находящийся в розыске, сообщил в пятницу в социальных сетях, что находится на свободе и его безопасности ничего не угрожает.
Ранее лидер молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил о задержании Плахотнюка в США за нарушение миграционного режима.
"Сообщаю, что я в безопасности... я на свободе и у меня все хорошо. Сожалею, что некоторые устраивают спектакли и прибегают к фейк-новостями для достижения каких-то целей, в том числе, для увеличения своей аудитории и числа лайков. Предлагаю им перенаправить энергию на решение проблем граждан", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.
В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля о том, что Плахотнюк находится в США.
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Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата.