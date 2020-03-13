Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США

КАИР, 13 мар – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке , в том числе аэропорту города Кербела , заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.

"Атака привела к гибели троих бойцов 19-й дивизии иракских ВС, ранены четверо, из них двое в критическом состоянии. Также погибли двое сотрудников полиции города Бабиль, их тела все еще под обломками", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.

Также сообщается о гибели сотрудника строящегося аэропорта города Кербелы, ранен еще один сотрудник. В результате ударов пострадали пятеро членов ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". "Полностью разрушена инфраструктура и склады с оружием подвергшихся ударам объектов", - отмечает пресс-служба.

Иракские ВС осудили атаку ВВС США , отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества". "Утверждения о том, что атака стала ответом на атаку военной базы Таджи, являются слабой отговоркой, и ведут к эскалации и ухудшению ситуации с безопасностью в Ираке", - говорится в заявлении.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.

После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах " в Ираке.