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Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
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РИА Новости

Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США

13:37 13.03.2020
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© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
КАИР, 13 мар – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате авиаударов американских ВВС по нескольким объектам в Ираке, в том числе аэропорту города Кербела, заявила пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Атака привела к гибели троих бойцов 19-й дивизии иракских ВС, ранены четверо, из них двое в критическом состоянии. Также погибли двое сотрудников полиции города Бабиль, их тела все еще под обломками", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.
Также сообщается о гибели сотрудника строящегося аэропорта города Кербелы, ранен еще один сотрудник. В результате ударов пострадали пятеро членов ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". "Полностью разрушена инфраструктура и склады с оружием подвергшихся ударам объектов", - отмечает пресс-служба.
Иракские ВС осудили атаку ВВС США, отметив, что она "нарушает принцип сотрудничества". "Утверждения о том, что атака стала ответом на атаку военной базы Таджи, являются слабой отговоркой, и ведут к эскалации и ухудшению ситуации с безопасностью в Ираке", - говорится в заявлении.
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Вчера, 12:21
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
После этого США нанесли точечные удары по пяти складам с оружием шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Аль-Хашд аш-ШаабиВВС СШАИракХезболлаСШАВ мире
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