Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.
"Участники совещания обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана. Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках. Говорили также о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса", - сказал Песков.