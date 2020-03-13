Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T13:45+0300
https://ria.ru/20200313/1568548530.html
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568222391_0:138:3150:1910_1036x0_80_0_0_ce2c2b46c1f8615def44aede0976a122.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

13:32 13.03.2020 (обновлено: 13:45 13.03.2020)
904
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:40
Песков рассказал, как Путин защищается от коронавируса
"Участники совещания обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана. Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках. Говорили также о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса", - сказал Песков.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
1800021
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака
Ирак сообщил о шести погибших из-за авиаударов США
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи
Президент Южной Осетии обсудит с Путиным сотрудничество и интеграцию
Дмитрий Песков
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
В Великобритании поддержали идею встречи глав постоянных членов СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турция не будет отводить вооружение из наблюдательных пунктов в Идлибе
Президент России Владимир Путин
Песков рассказал, как Путин относится к созданию культа личности
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса
Владимир Плахотнюк
Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов во время встречи
Путин оценил отношения России и Южной Осетии
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
Лента новостейМолния