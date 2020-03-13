В Великобритании поддержали идею встречи глав постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности, сообщило британское посольство в Москве.
"Относительно предложения российской стороны о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности", - говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Telegram.
В дипмиссии добавили, что британская сторона находится на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп недавно поддержал российскую инициативу о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН. Лавров также сообщил, что идею проведения подобного саммита поддержали ранее Франция и КНР.