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В Великобритании поддержали идею встречи глав постоянных членов СБ ООН
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РИА Новости

В Великобритании поддержали идею встречи глав постоянных членов СБ ООН

13:32 13.03.2020 (обновлено: 13:39 13.03.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности, сообщило британское посольство в Москве.
"Относительно предложения российской стороны о проведении встречи глав государств-постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности", - говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ в Telegram.
В дипмиссии добавили, что британская сторона находится на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения.
Заседание Совета Безопасности ООН
Вчера, 12:38
Кремль оценил перспективы саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, предложил провести встречу глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН и заявил, что Москва намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп недавно поддержал российскую инициативу о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН. Лавров также сообщил, что идею проведения подобного саммита поддержали ранее Франция и КНР.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМоскваФранцияСШАВладимир ПутинООНСовет Безопасности ООНВеликобританияЛондонВ мире
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