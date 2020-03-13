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В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ
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РИА Новости

В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ

13:31 13.03.2020 (обновлено: 14:01 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина госпитализирована в больницу Москвы после того, как из-за сильного ветра на нее упала вывеска возле ТЦ "Перовский", сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа.
Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.
"У ТЦ "Перовский" (Свободный проспект) на женщину упала вывеска. Пострадавшая в сознании, сама села в машину скорой помощи. Есть небольшое рассечение", - сообщили в префектуре, добавив, что женщину госпитализировали в столичную больницу №15.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение рекламного щита размером 80 на 80 сантиметров произошло по адресу: Свободный проспект, дом 33. "Женщина жива, с травмой головы направлена в больницу", - добавил собеседник агентства.
Представитель экстренных служб столицы ранее сообщил РИА Новости, что водитель машины погиб на востоке Москвы после того, как сильный ветер свалил на него дерево. В Подмосковье ветер повалил несколько десятков деревьев, повредивших как минимум 19 машин. О пострадавших в области не сообщалось.
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