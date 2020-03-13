В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Женщина госпитализирована в больницу Женщина госпитализирована в больницу Москвы после того, как из-за сильного ветра на нее упала вывеска возле ТЦ "Перовский", сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа.

Сильный ветер до 25 метров в секунду наблюдается в Москве и ряде регионов Центральной России с вечера четверга. В столице действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб.

"У ТЦ "Перовский" (Свободный проспект) на женщину упала вывеска. Пострадавшая в сознании, сама села в машину скорой помощи. Есть небольшое рассечение", - сообщили в префектуре, добавив, что женщину госпитализировали в столичную больницу №15.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, падение рекламного щита размером 80 на 80 сантиметров произошло по адресу: Свободный проспект, дом 33. "Женщина жива, с травмой головы направлена в больницу", - добавил собеседник агентства.